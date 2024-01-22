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Gençlerbirliği, 1. Lig'in 19'uncu haftasında Sakaryaspor ile karşı karşıya geldi. Eryaman Stadyumu'ndaki müsabaka, Gençlerbirliği'nin 3-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

Gençlerbirliği'nin gollerini 64'üncü dakikada Aias Aosman, 75'inci dakikada Yasin Güreler ve 82'nci dakikada Mostapha Yatabare kaydetti. Sakaryaspor'da fileleri 56'ncı dakikada Odise Roshi havalandırdı.

Murat Cem hakeme feyk attı

Sakaryaspor'da Hasan Kılıç, 68'inci dakikada kırmızı kartla cezalandırılırken maçın bitiş düdüğüyle birlikte Murat Cem de ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.

Öte yandan 90+8'de Murat Cem Akpınar'ın gördüğü kırmızı kart çok tartışıldı. Maçın bitiş düdüğünü çalan hakeme elini uzatan 24 yaşındaki futbolcu, ardından feyk atarak elini çekince 'sportmenliğe aykırı hareket' nedeniyle ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.

Sakaryaspor'dan hakem tepkisi

Sakaryaspor Teknik Sorumlusu Turgay Karslı, 3-1 kaybedilen Gençlerbirliği maçının ardından konuştu.

Turgay Karslı, mağlubiyetten duydukları üzüntüyü dile getirdi.

Karslı, oyunun gidişatının 5 dakikada değiştiğini belirterek, şunları kaydetti:

Genel değerlendirmeyi spor kamuoyu mutlaka yapmıştır. Verilen kararlar, saha içerisindeki tutum. Sakaryaspor olarak bu sonucu, bu oyunun karşılığında, bu kararlarla hak etmedik. En azından biz öyle düşünüyoruz. Mutlaka futbol kamuoyu, bu durumu vicdanlarıyla değerlendirecek. Dönüşü olabilecek kararlara gerekli itirazlar yapılacaktır. Önde götürdüğümüz bir oyunun birden renk değiştirmesini hiç anlayamadık. Ağır kararlar... Sonuç böyle olmamalıydı. İyi gitmeyen karar zincirinin karşısında yenik düştük. Hepimiz çok üzgünüz, samimi söylüyorum. Kararlar çok ağır gelişti.