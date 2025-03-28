Gençlerbirliği, Şanlıurfaspor karşısında tek golle güldü
Haber Merkezi

1. Lig'in 31. hafta mücadelesinde Gençlerbirliği ile Şanlıurfaspor karşı karşıya geldi.

Ankara Eryaman Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Gençlerbirliği 1-0'lık skorla kazandı.

Gençlerbirliği'ne galibiyeti getiren golü 78. dakikada Metehan Mimaroğlu kaydetti.

GALİBİYET HASRETİ SONA ERDİ

3 maçlık galibiyet hasretini bitiren Gençlerbirliği, puanını 51'e çıkardı. Son 4 maçını kazanamayan 3. kez mağlup olan Şanlıurfaspor, 34 puanda kaldı.

HAFTAYA DERBİ VAR

Gençlerbirliği, gelecek hafta Ankaragücü ile derbide karşılaşacak. Şanlıurfaspor ise evinde Boluspor'u ağırlayacak.

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Emre Çalışkan
Editor