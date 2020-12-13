Gençlerbirliği Sefa'nın golüyle Erzurum'u mağlup etti

Süper Lig'de Hüseyin Çimşir ile yoluna devam etme kararı alan Erzurumspor, yeni teknik direktörüyle çıktığı 3. maçını da kaybetti. Gençlerbirliği Sefa'nın tek golüyle galibiyete ulaştı.

Süper Lig'de Erzurumspor ile Gençlerbirliği karşı karşıya geldi. Kazım Karabekir Stadı'nda oynanan maçta kazanan 1-0'lık skorla konuk ekip Gençlerbirliği oldu.

MAÇTAKİ TEK GOL SEFA'DAN

Gençlerbirliği'ne galibiyeti getiren golü 81. dakikada Sefa Yılmaz kaydetti. Erzurumspor'un 90. dakikada Ibrahim Sissoko ile attığı gol el gerekçesiyle iptal edildi.





Arka arkaya ikinci maçını kazanan Gençlerbirliği puanını 11'e yükseltti. Hüseyin Çimşir ile üçüncü lig maçını kaybeden, toplamda 9 haftadır kazanamayan Erzurumspor 9 puanda kaldı.

Hafta içi Erzurumspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda Erokspor'u ağırlayacak ve sonrasında Beşiktaş'a konuk olacak. Gençlerbirliği ise kupada Tuzlaspor'u ağırladıktan sonra hafta sonu Ankaragücü ile oynayacağı derbiye de ev sahipliği yapacak.



