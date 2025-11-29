Gençlerbirliği, Süper Lig'de son 5 maçın 4'ünde yenildi

- Gençlerbirliği, Süper Lig'de son 5 maçının 4'ünü kaybetti ve sadece Başakşehir'e karşı 2-1 galip gelebildi.
- Volkan Demirel yönetimindeki takım, bu dönemde 3 puan toplayarak 5 maçta 5 gol attı ancak kalesinde 8 gol gördü.
- Başkent temsilcisi, teknik direktör değişikliğinin ardından deplasmanda oynadığı 4 maçın 3'ünü kaybetti.
Süper Lig'in 14. haftasında konuk olduğu Kocaelispor'a 1-0 mağlup olan Gençlerbirliği, son 5 maçında yalnızca 1 kez puan alabildi.
Gençlerbirliği, ligin son 5 maçında Kocaelispor mağlubiyetinin yanı sıra Konyaspor'a 2-1, Göztepe'ye 1-0 ve Galatasaray'a 3-2 yenildi.
TEK GALİBİYET BAŞAKŞEHİR'E KARŞI
Bu süreçte sadece Başakşehir'e 2-1 üstünlük kuran Başkent temsilcisi, 5 maçta 3 puan elde edebildi.
DEMİREL YÖNETİMİNDE 4 MAÇTA 3 YENİLGİ
Kırmızı-siyahlılar, teknik direktör Volkan Demirel yönetiminde çıktığı 4 karşılaşmada ise 3 mağlubiyet yaşadı.
Bu yenilgilerin tamamını deplasmanda alan başkent ekibi, ligin 12. haftasında Başakşehir'i sahasında 2-1 yenmişti.
HÜSEYİN EROĞLU İLE YOLLAR AYRILMIŞTI
Başkent temsilcisi, 10. haftada sahasında Konyaspor'a kaybetmesinin ardından teknik direktör Hüseyin Eroğlu ile yollarını ayırmıştı.
Gençlerbirliği, son 5 maçta 5 gol atarken kalesinde 8 gol gördü.