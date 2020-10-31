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- Gençlerbirliği ve Gaziantep 1 puana razı oldu
Gençlerbirliği ve Gaziantep 1 puana razı oldu
Süper Lig'in 7. haftasında Gençlerbirliği ve Gaziantep FK karşı karşıya geldi. Ankara'da iyi bir mücadeleye sahne olan maç 1-1 sona erdi.
- Haber Merkezi
- 31.10.2020 - 15:59
Süper Lig'de 7. hafta karşılaşmasında Mert Nobre'nin çalıştırdığı Gençlerbirliği ile Marius Sumudica'nın takımı Gaziantep FK kozlarını paylaştı.
ANKARA'DA BERABERLİK
Eryaman Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi. Konuk takım Gaziantep FK 17. dakikada Alexandru Maxim'in penaltı golüyle öne geçerken ilk devre bu skorla tamamlandı. Gençlerbirliği'nde Daniel Candeias, 56. dakikada tabelayı ilan etti.
Alınan bu sonucun ardından Gençlerbirliği puanını 5 yaparken, 2 hafta sonra puanla tanıştı. Gaziantep FK ise 8 puana yükseldi ve yenilmezlik serisini 6. maça taşıdı.
Ligin bir sonraki haftasında Gençlerbirliği, Başakşehir deplasmanına gidecek. Gaziantep FK ise sahasında Beşiktaş'ı ağırlayacak.