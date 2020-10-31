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Gençlerbirliği ve Gaziantep 1 puana razı oldu

Gençlerbirliği ve Gaziantep 1 puana razı oldu

Süper Lig'in 7. haftasında Gençlerbirliği ve Gaziantep FK karşı karşıya geldi. Ankara'da iyi bir mücadeleye sahne olan maç 1-1 sona erdi.