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    Gençlerbirliği'nde 5 ismin koronavirüs testi pozitif

    Süper Lig ekibi Gençlerbirliği'nde 5 kişinin Kovid-19 testinin pozitif çıktığı açıklandı.
    • Haber Merkezi
    • 23.12.2020 - 16:45
    • Güncelleme : 23.12.2020 - 16:57
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    Gençlerbirliği'nde 5 ismin koronavirüs testi pozitif

    Süper Lig ekibi Gençlerbirliği'nde 3 futbolcu, 2 kulüp personeli olmak üzere 5 kişinin koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı belirtildi.

    3 FUTBOLCU 2 KULÜP PERSONELİ

    Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, Süper Lig'in 14. haftasında yarın deplasmanda oynanacak Sivasspor maçı öncesi test yapıldığı belirtilerek, "3 futbolcu ve 2 kulüp personelimizin test sonucu pozitif çıkmıştır." denildi.

    Testi pozitif çıkan kişilerin tedavi, takip ve izolasyon sürecinin başladığı kaydedildi.

    Gençlerbirliği nde 5 ismin koronavirüs testi pozitif #1

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