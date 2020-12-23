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- Gençlerbirliği'nde 5 ismin koronavirüs testi pozitif
Gençlerbirliği'nde 5 ismin koronavirüs testi pozitif
Süper Lig ekibi Gençlerbirliği'nde 5 kişinin Kovid-19 testinin pozitif çıktığı açıklandı.
- Haber Merkezi
- 23.12.2020 - 16:45
- Güncelleme : 23.12.2020 - 16:57
Süper Lig ekibi Gençlerbirliği'nde 3 futbolcu, 2 kulüp personeli olmak üzere 5 kişinin koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı belirtildi.
3 FUTBOLCU 2 KULÜP PERSONELİ
Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, Süper Lig'in 14. haftasında yarın deplasmanda oynanacak Sivasspor maçı öncesi test yapıldığı belirtilerek, "3 futbolcu ve 2 kulüp personelimizin test sonucu pozitif çıkmıştır." denildi.
Testi pozitif çıkan kişilerin tedavi, takip ve izolasyon sürecinin başladığı kaydedildi.