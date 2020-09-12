- Haberler
- Futbol Haberleri
- Gençlerbirliği'nde biri futbolcu iki kişi koronaya yakalandı
Gençlerbirliği'nde biri futbolcu iki kişi koronaya yakalandı
Süper Lig'in 1. haftasında Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek olan Ankara ekibi Gençlerbirliği'nde, iki ismin test sonuçları pozitif çıktı.
- Haber Merkezi
- 12.09.2020 - 13:20
- Güncelleme : 12.09.2020 - 13:20
Gençlerbirliği'nden koronavirüs test sonuçlarına dair açıklama geldi.
Açıklamaya göre; biri futbolcu biri personel olmak üzere iki isimde test sonuçları pozitif çıktı.
İşte yapılan açıklama:
"Süper Lig'in 1. haftasında Fraport-TAV Antalyaspor ile oynayacağımız müsabaka öncesinde TFF'nin Futbola Dönüş Protokolü çerçevesinde yapılan rutin Covid-19 tarama testlerinde, bir futbolcumuz ve bir personelimizde pozitif sonuca rastlanmıştır. undefined Futbolcu ve personelimiz için gerekli izolasyon ve takip sürecine Sağlık Bakanlığı protokollerince başlanmıştır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur."