Gençlerbirliği'nde Kayode'nin sözleşmesi feshedildi

AA & Ensonhaber
1. Lig'de 27 hafta sonunda topladığı 40 puanla 9. basamakta bulunan Sinan Kaloğlu yönetimindeki Gençlerbirliği'nde bir ayrılık yaşandı.
Süper Lig'e çıkmayı hedefleyen kırmızı-siyahlı takımda 30 yaşındaki forvet Olarenwaju Ayobami Kayode'nin sözleşmesi feshedildi.
Kariyerinde başarılar dilendi
Başkent ekibinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Ailevi sebeplerden dolayı takımdan ayrılma talebinde bulunan Kayode ile kulübümüz arasındaki sözleşmenin, karşılıklı anlaşılarak sona erdirilmesi konusunda anlaşmaya varılmıştır.
Açıklamada, Kayode’ye verdiği emek ve hizmetlerinden dolayı teşekkür edilerek kariyerinde başarı dilendi.
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