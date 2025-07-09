Gençlerbirliği'nde Metehan Mimaroğlu ve Erhan Erentürk'ün sözleşmeleri yenilendi

Süper Lig'e geri dönen Gençlerbirliği'nde sıcak bir gelişme yaşandı.

Başkent temsilcisi, iç transferde iki isimle yola devam kararı aldı.

Kırmızı-siyahlılar, Metehan Mimaroğlu ve Erhan Erentürk'ün sözleşmelerinin yenilendiğini duyurdu.

"NİCE BAŞARILAR DİLİYORUZ"

Kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

Profesyonel sporcumuz Metehan Mimaroğlu'nun 2025-2026 sezonu sonunda bitecek olan sözleşmesi 1 sene daha uzatılmıştır. Profesyonel sporcumuz Erhan Erentürk'ün 2025-2026 sezonu sonunda bitecek olan sözleşmesi de 1 sene daha uzatılmıştır. Oyuncularımıza kırmızı-kara forma altında nice başarılar diliyoruz.