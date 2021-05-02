Gençlerbirliği'nden Gedson'un pozisyonuna tepki

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Özcan Bizzati, Galatasaraylı Gedson'un kırmızı kart görmesi gerektiğini ifade etti.

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Özcan Bizzati, Galatasaray'a 2-0 kaybettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

"Hakikaten iyi mücadele etmedik. Reaksiyon veremedik. Mağlup olduk. Önümüzde 3 maçta iyi puanlar almamız lazım"





"GEDSON KIRMIZI GÖRMELİYDİ"

"Gözümüzün önünde bir olay. Candeias'a yapılan hareket, her yerde kırmızı kart. VAR ne derse desin, çocuğun omzunda da yırtık oluştu. Sezonu kapattı. Rakip eksik kalacakken biz eksik kaldık. Gol yedik. Galatasaray'ın buna ihtiyacı mı var? Maçın daha adil, daha optimal yönetilmesi lazım. Değil. Diğer pozisyonlarda normal. Gözümün önünde oldu olay. O pozisyon kırmızı kart.

9 puan var. En iyiyi yapıp, en iyi yerde bitirmek lazım. 9 puan alabiliriz ama bu mücadeleyle değil. Daha iyi mücadele vermek gerek"





PIRIS: CANDEIAS'A YAPILAN FAUL KIRMIZIYDI

Galatasaray'da Gedson'un kırmızı kart görmesi gerektiğini dile getiren Piris, "Ligde kalmak adına daha fazla şey yapmalıydık. Bu bizi ilgilendiren kısım. Hakem, arkadaşımız Candeias'a yapılan faulde kırmızı kart göstermeliydi." dedi.