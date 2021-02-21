Gençlerbirliği'nden Giovanni Sio'nun hastalığı hakkında açıklama

Gençlerbirliği'nin başarılı futbolcusu Giovanni Sio'nun önemli bir hastalıkla mücadele ettiği ve durumunun tahmin edilenden kötü olduğu bilgisine ulaşıldı.

Gençlerbirliği'nin başarılı futbolcusu Giovanni Sio'nun önemli bir hastalıkla mücadele ettiği ve durumunun tahmin edilenden kötü olduğu bilgisine ulaşıldı.

Bir süredir Gençlerbirliği'nden uzak kalan golcü oyuncu Sio'nun önemli bir hastalıkla mücadele ettiği öğrenildi. Sio, Konyaspor maçından önce yaptığı sosyal medya paylaşımında rahatsızlığının olduğunu ve daha güçlü bir şekilde geri döneceğine inandığını belirtmişti.

Tedavisi devam eden Sio'nun durumunun tahmin edilenden kötü olduğu ve sezonun geri kalanında Gençlerbirliği'ne dönmesinin beklenmediği kaydedildi. 32 yaşındaki Sio'nun rahatsızlığının futbol kariyerini tehdit edebileceği belirtiliyor.

GENÇLERBİRLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

"Konyaspor maçı sonrası rahatsızlanan sporcumuz Giovanni Sio ‘nun Ankara Acıbadem Hastanesi'nde yapılan tetkiklerinde bazı kan değerlerinde standart dışı değerler saptanmıştır.

Ankara Acıbadem Hastanesi'ndeki uzman doktorlar tarafından kulübümüze “konsültasyonlar sonucunda teşhis için daha ileri tetkikler gerektiği ve futbolcunun bu süreçte antrenmana çıkmasının sakıncalı olabileceği” yönünde görüş bildirilmiştir.

Bu süreçte Ankara'da bulunan futbolcumuzun sağlık durumuyla ilgili gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır."