Gençlerbirliği'nden lider Kocaelispor'a çelme

Haber Merkezi
1. Lig'de 20. haftanın son maçında Gençlerbirliği, Kocaelispor'u ağırladı.
Ev sahibi ekip mücadeleyi 1-0'lık skorla kazanmayı başardı.
Gençlerbirliği'ne galibiyeti getiren golü 45+3'te Amilton kaydetti.
GALİBİYET SERİSİ SONA ERDİ
Ligde üç maçlık galibiyet serisi sona eren ve 41 puanda kalan Kocaelispor, ligdeki bir sonraki maçında Pendikspor'u konuk edecek.
Galibiyet serisini 2 maça yükselterek puanını 30 yapan Gençlerbirliği ise Boluspor deplasmanına gidecek.
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