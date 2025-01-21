Gençlerbirliği'nden lider Kocaelispor'a çelme

Haber Merkezi

1. Lig'de 20. haftanın son maçında Gençlerbirliği, Kocaelispor'u ağırladı.

Ev sahibi ekip mücadeleyi 1-0'lık skorla kazanmayı başardı.

Gençlerbirliği'ne galibiyeti getiren golü 45+3'te Amilton kaydetti.

GALİBİYET SERİSİ SONA ERDİ

Ligde üç maçlık galibiyet serisi sona eren ve 41 puanda kalan Kocaelispor, ligdeki bir sonraki maçında Pendikspor'u konuk edecek.

Galibiyet serisini 2 maça yükselterek puanını 30 yapan Gençlerbirliği ise Boluspor deplasmanına gidecek.