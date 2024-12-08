Gençlerbirliği'ne Fatih Karagümrük karşısında tek gol yetti
Haber Merkezi

1. Lig'in 15. hafta mücadelesinde Gençlerbirliği ile Fatih Karagümrük karşı karşıya geldi.

Eryaman Stadyumu'nda oynanan müsabakayı ev sahibi Gençlerbirliği 1-0'lık skorla kazandı.

GENÇLERBİRLİĞİ, TEK GOLLE KAZANDI

Gençlerbirliği'ne galibiyeti getiren golü 75. dakikada Amilton kaydetti.

Öte yandan Gençlerbirliği'nde Sinan Osmanoğlu, 90+1. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

KARAGÜMRÜK'ÜN 3 MAÇLIK SERİSİ SONA ERDİ

Bu sonuçla birlikte Gençlerbirliği puanını 22'ye yükseltti. 3 maçlık galibiyet serisi son bulan Fatih Karagümrük ise 27 puanda kaldı.

Ligde bir sonraki hafta Gençlerbirliği, Bandırmaspor'a konuk olacak. Fatih Karagümrük ise Boluspor'u ağırlayacak.

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Emre Çalışkan
Editor