Gençlerbirliği'nin serisine Esenler Erokspor son verdi

Haber Merkezi

1. Lig'in 23. haftasında Gençlerbirliği, Esenler Erokspor'u konuk etti.

Mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

8. dakikada Kayode ile öne geçen Esenler Erokspor'a Gençlerbirliği, 75. dakikada Amilton ile yanıt verdi.

Esenler Erokspor'da Ekrem Kılıçarslan, 75. dakikada kırmızı kart gördü.

GALİBİYET SERİSİ SONA ERDİ

Bu sonuçla 4 maçlık galibiyet serisi sona eren ve puanını 37 yapan Gençlerbirliği, ligdeki bir sonraki maçında Erzurumspor deplasmanına gidecek.

31 puana ulaşan Esenler Erokspor ise Iğdır FK'yi ağırlayacak.