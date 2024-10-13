Genk'in yıldızından Victor Osimhen'e övgü: Galatasaray'a gitmesi endişelendirmiyor

Geçtiğimiz transfer döneminde Trabzonspor'un gündeminde yer alan Genk'in golcüsü Tolu Arokodare, Nijerya Milli Takımı ve Osimhen'le ilgili konuştu.

Belçika ekibinde bu sezon 10 maçta 6 gol atarak dikkat çeken 23 yaşındaki futbolcu, şunları söyledi:

Hücumda zengin bir yeteneğe sahibiz ve tüm kadro kaliteyle dolup taşıyor. Nijerya Futbol Federasyonu henüz benimle iletişime geçmedi ama odaklanmaya devam edersem fırsatın geleceğine inanıyorum. Milli takımda olmayışım henüz zamanımın gelmediğini ve benim yerime seçilen oyuncuların daha çok çalıştığını gösteriyor. Oradaki herkes davet edilmeyi hak ediyor. Sadece sabırlı olmam ve daha çok çalışmam gerekiyor.

"OSIMHEN'E HAYRANIM"

Osimhen'in Galatasaray'a transfer olması benim endişe edeceğim bir durum değil. O nereye giderse gitsin; Chelsea, Real Madrid veya başka bir kulüp, kararları kendisine aittir. Ne istediğini bilen birisi ve kendisi için en iyi kararı veriyor. Ona her zaman hayran kaldım. Zaten şu anda Türkiye'de 2 gol ve 2 asistle büyük bir etki oluşturmuş durumda.