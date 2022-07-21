Genoa, Güven Yalçın'ı duyurdu

Güven Yalçın kariyerine İtalya'da devam edecek. Beşiktaş ile sözleşmesi biten genç futbolcu, Serie B temsilcisi Genoa ile kontrat imzaladı.

Beşiktaş ile sözleşme görüşmelerinden sonuç alamayan Güven Yalçın, İtalyan ekibi Genoa ile sözleşme imzaladı.

Güven ile 3 yıllık sözleşme imzalayan İtalyan ekibi, serbest durumda olan forvet için bonservis bedeli ödemeyecek.

Beşiktaş ile mali konuda anlaşamadı

Beşiktaş ile sözleşme yenilemek için görüşen Güven, mali konularda anlaşma sağlanamadığı için siyah-beyazlı kulüpten ayrılma kararı almıştı.

Beşiktaş'a 2018'de transfer olan Almanya doğumlu oyuncu, siyah-beyazlı forma ile çıktığı 101 maçta 20 gol attı, 7 asist yaptı. 23 yaşındaki futbolcu, 2020-21 sezonunda Lecce'de kiralık olarak forma giymişti.