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    Genoa, Güven Yalçın'ı duyurdu

    Güven Yalçın kariyerine İtalya'da devam edecek. Beşiktaş ile sözleşmesi biten genç futbolcu, Serie B temsilcisi Genoa ile kontrat imzaladı.
    • 21.07.2022 - 16:21
    • Güncelleme : 21.07.2022 - 17:38
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    Genoa, Güven Yalçın'ı duyurdu

    Beşiktaş ile sözleşme görüşmelerinden sonuç alamayan Güven Yalçın, İtalyan ekibi Genoa ile sözleşme imzaladı.

    Güven ile 3 yıllık sözleşme imzalayan İtalyan ekibi, serbest durumda olan forvet için bonservis bedeli ödemeyecek.

    Genoa, Güven Yalçın ı duyurdu #1

    Beşiktaş ile mali konuda anlaşamadı

    Beşiktaş ile sözleşme yenilemek için görüşen Güven, mali konularda anlaşma sağlanamadığı için siyah-beyazlı kulüpten ayrılma kararı almıştı.

    Beşiktaş'a 2018'de transfer olan Almanya doğumlu oyuncu, siyah-beyazlı forma ile çıktığı 101 maçta 20 gol attı, 7 asist yaptı. 23 yaşındaki futbolcu, 2020-21 sezonunda Lecce'de kiralık olarak forma giymişti.

    Genoa, Güven Yalçın ı duyurdu #2

    Genoa, Güven Yalçın ı duyurdu #3


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