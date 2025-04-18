George Gardi: Morata'ya gitmesinler diye Talisca'ya teklif yaptım

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Ara transfer döneminde Fenerbahçe'nin Talisca'yı renklerine bağlaması büyük ses getirmişti.

Sarı-lacivertlilerin transferi bitirmeye yakın olduğu süreçte Galatasaray'ın da Talisca için devreye girdiği iddia ediliyordu.

Sarı-kırmızılılara dünyaca ünlü futbolcuları kazandıran menajer George Gardi, Talisca ile ilgili çarpıcı bir itirafta bulundu.

Türkiye gazetesine konuşan Gardi'ye, "G.Saray-F.Bahçe rekabeti üzerinizde baskı oluşturuyor mu? Fenerbahçe’nin Icardi’yi transfer etmek istediğini biliyoruz. Benzer durumlar başka oyuncularla da yaşandı mı?" diye soruldu.

Gardi'den soru üzerine çarpıcı bir transfer itirafı geldi.

Gardi, devre arasında Fenerbahçe’nin kadrosuna kattığı Anderson Talisca için Galatasaray adına teklif yaptığını açıkladı.

"GALATASARAY ADINA TALİSCA İÇİN TEKLİF YAPTIM"

“Talisca için Al Nassr kulübüyle ve oyuncunun menajeriyle iletişime geçerek, Galatasaray'ın oyuncuyla ilgilendiğini ve transferi sonuçlandırmak istediğini söyledim.” ifadelerini kullanan Gardi, yaptığı bu hamle sonrası Talisca’nın kısa süre içinde transfer edildiğini açıkladı.

Gardi ayrıca Morata transferiyle ilgili olarak Milan kulübü ve oyuncuyla yürütülen görüşmelerde finansal bir engel çıkmasını istemediğini, Fenerbahçe’nin aynı pozisyon için arayışta olduğunu bildiğini ifade etti.

"FARKLI STRATEJİLER KULLANDIĞIMI KABUL EDİYORUM"

Fenerbahçe'nin Morata'ya yönelmemesi için Talisca'ya teklif yaparak İspanyol oyuncunun transfer sürecini gizli yürüttüğü de sözlerine ekleyen Gardi, şunları söyledi:



Hayır, bu bir baskı değil, daha yüksek seviyelerde performans göstermek için motivasyon. Beşiktaş’ı da anmak isterim, önemli bir kulüp ve iyi performans gösteren diğer kulüpler de var. Evet, F.Bahçe’nin Icardi’yi transfer etmek istediği doğru. Başka birçok kulüp de onunla ilgilendi. Son zamanlarda G.Saray için transfer görüşmesi yaptığım oyuncularla F.Bahçe’nin de ilgilendiğini fark ettim. Örneğin Zaniolo ve Skriniar transferlerinde olduğu gibi. Birkaç farklı durumda, bunun olmasını engellemek için stratejiler kullandığımı kabul ediyorum. Morata örneğinde olduğu gibi.

"FENERBAHÇE'NİN AYNI POZİSYON İÇİN OYUNCU ARADIĞINI BİLİYORDUM"