Gerard Pique jübile maçına çıktı

Barcelona'nın Almeria ile oynayacağı maçın ardından emekli olacağını açıklayan Gerard Pique, dün geceki müsabakadan sonra futbol kariyerini noktalamış oldu.

Barcelona forması giyen 35 yaşındaki defans oyuncusu Gerard Pique, geçtiğimiz günlerde sürpriz bir karar alarak futbolu bırakacağını açıklamıştı.

"Bu cumartesi Camp Nou'daki son maçım olacak"

Sosyal medya hesabından bir video paylaşan İspanyol stoper, "Barcelona bana her şeyi verdi. Barcelona'dan sonra başka takımda forma giymeyeceğimi her zaman söyledim, öyle de olacak. Bu cumartesi Camp Nou'daki son maçım olacak." ifadelerini kullanmıştı.





Futbol kariyerini noktaladı

Dün gece oynanan ve Barcelona'nın 2-0'lık galibiyetle noktaladığı Almeria maçında, 83. dakikada yerini Andreas Christensen'e bırakan Pique, böylece futbol kariyerini noktalamış oldu. Tecrübeli oyuncu, tribündeki 90 bin taraftarın alkışlarıyla Nou Camp'ta oyundan alındı.





"Her zaman 3"



Maç öncesinde Barcelona'da tüm futbolcular, sırtlarında "Pique" ve göğüslerinde "Her zaman 3" (Pique'nin forma numarası) yazılı tişörtlerle ısınmaya çıkarken, Nou Camp stadında Pique'nin kariyeriyle ilgili video gösterildi. Maç sonunda ise statta Pique için özel bir uğurlama yapıldı.





Barcelona ile 30 kupa kazandı

Barcelona'nın altyapısından yetişen 35 yaşındaki futbolcu, 2009 yılından bu yana Katalan devinin formasını giyiyordu.

Barcelona'da 616. maçına çıkan ve 30 kupa kazanan Pique, kulüp tarihinde en fazla maç oynayan 5. futbolcu oldu.





15 sezonda 616 maç, 52 gol

Bu sezon teknik direktör Xavi Hernandez'in yönetimindeki Barcelona'da, Jules Kounde, Andreas Christensen ve Marcos Alonso transferlerinin etkisiyle, İspanyol ligi ve Şampiyonlar Ligi'nde sadece 9 maçta oynayan Pique, 554 dakika sahada kaldı. Pique, Barcelona formasıyla 15 sezonda toplam 52 gol attı.

Kolombiyalı şarkıcı Shakira ile 2010-2022 yılları arasında duygusal birliktelik yaşayan ve 2 çocukları olan Pique, son dönemde futboldan çok özel hayatıyla ön plana çıkıyordu.



