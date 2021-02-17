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    Gerard Pique, Kylian Mbappe'yi durduramadı

    Gerard Pique, Kylian Mbappe'yi durduramadı

    Kylian Mbappe, PSG'nin deplasmanda Barcelona'yı 4-1 yendiği maçta hat-trick yaptı.
    • Haber Merkezi
    • 17.02.2021 - 08:56
    • Güncelleme : 17.02.2021 - 09:25
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    Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Barcelona ile PSG karşı karşıya geldi.

    Mücadelenin 27. dakikasında Messi'nin penaltı golüyle 1-0 öne geçen Katalan ekibi, o dakikada sonra tam bir kabus yaşadı. Sahasında 4 gol yiyen Barça, rövanş maçı öncesi tur şansını zora soktu.

    HAT-TRICK YAPTI

    Nou Camp'tan 4-1'lik skorla dönen Fransız ekibinde ise 22 yaşındaki futbolcu Kylian Mbappe adeta şov yaptı. Fransız oyuncu attığı 3 golle yıldızlaşırken, diğer gol ise Kean'den geldi.

    Gerard Pique, Kylian Mbappe yi durduramadı #1

    PIQUE ÇARESİZ KALDI

    Pique'nin, maç boyunca Barcelona defansını çaresiz bırakan Mbappe'yi bir pozisyonda formasından çekmesi ise sosyal medyada çok konuşuldu.

    Gerard Pique, Kylian Mbappe yi durduramadı #2

    Gerard Pique, Kylian Mbappe yi durduramadı #3

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