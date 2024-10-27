Gerard Pique'den olay sözler: Real Madrid asla bizim gibi olamaz

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Barcelona'nın eski futbolcusu Gerard Pique, 4-0 kazanılan Real Madrid derbisinin ardından açıklamalarda bulundu.

Katalan ekibinin tarihi bir zafer aldığını söyleyen Pique, "Real Madrid asla bizim gibi olamayacak. Genç yıldızlarımızla tam bir resital yaptık." ifadelerini kullandı.

MAÇ ÖNCESİ TAHMİNİ DAMGA VURDU

Öte yandan maçtan önce skor tahmini yapması istenen Pique, "Barcelona 4-0 kazanacak. Gollerin ikisini Lewandowski, diğerlerini de Pedri ve Gavi atacak." demişti.

Barcelona'nın maçı 4-0 kazanması ve Lewandowski'nin de gerçekten 2 gol atması sonrası Pique'nin maç öncesi tahmini büyük ilgi gördü.