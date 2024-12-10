Gerçeğe Ensonhaber ulaştı: İbrahim Hacıosmanoğlu, Dursun Özbek'i aramadı

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile ilgili birçok dezenformasyon spor medyasında yer aldı.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı arayarak TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nu şikayet ettiği iddia ediliyordu.

ERDOĞAN İLE GÖRÜŞTÜ İDDİASI

Türkiye ve dünya siyasetinde önemli gelişmeler varken Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın böyle bir tartışmanın içinde taraf olarak gösterilmesi de tepki çekti.

Ensonhaber konunun peşine düştü.

Böyle bir görüşmenin olup olmadığını araştırdık.

Edindiğimiz özel bilgilere göre; Dursun Özbek ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında İbrahim Hacıosmaoğlu üzerine herhangi bir görüşme olmadı.

TFF ile Galatasaray arasında yaşanan süreçte ortaya atılan bir başka iddia ise, TFF Başkanı Hacıosmaoğlu’nun Dursun Özbek’i aradığı ancak telefonun açılmadığı yönündeydi.

Bu konuda da net bilgilere ulaştık.

DURSUN ÖZBEK’İ ARAMADI

Federasyon kaynaklarından ulaştığımız bilgilere göre; TFF Başkanı İbrahim Hacıosmaoğlu, Dursun Özbek’i aramadı.

TFF yetkilileri, bu konuda HTS kayıtlarına bile bakılabileceğini belirterek oldukça net konuştu.

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, Sivasspor-Galatasaray maçında yaşanan pozisyonla ilgili Barış Alper Yılmaz’ın babasını arayarak görüşme yaptığı öğrenildi.