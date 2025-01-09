Geri döndü! Lincoln Henrique'den Fenerbahçe paylaşımı

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Geçtiğimiz senenin şubat ayında Brezilya ekibi Bragantino'ya kiralanan ve kiralık sözleşmesi sona eren Lincoln Henrique, Fenerbahçe'ye geri döndü.

26 yaşındaki futbolcu sosyal medya hesabından Samandıra Can Bartu Tesisleri'nin önünden bir fotoğraf paylaşırken, "Günaydın" ifadesinin yanına sarı-lacivert kalp bıraktı.

BRAGANTINO'DA NE YAPTI?

Fenerbahçe'den Bragantino'ya 6 milyon euro satın alma opsiyonu ile kiralanan başarılı futbolcu, Bragantino'da çıktığı 49 maçta 5 gol attı ve 4 asist yaptı.

SÖZLEŞMESİ DEVAM EDİYOR

Brezilyalı futbolcunun Fenerbahçe ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.