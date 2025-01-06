Geri mi dönüyor? Slaven Bilic'ten Beşiktaş açıklaması

Haber Merkezi

Süper Lig'de 18 hafta sonunda lider Galatasaray'ın 20 puan gerisinde 6. sırada yer alan Beşiktaş'ta teknik direktör belirsizliği devam ediyor.

Uzun süredir görüşme halinde olduğu Sergen Yalçın'la anlaşma sağlayamayan ve yabancı teknik direktör adaylarına yönelen siyah-beyazlıların eski çalıştırıcısı Slaven Bilic'e teklif götürdüğü öne sürülmüştü.

Vole'de konuşan gazeteci Ali Ece, Slaven Bilic ile yaptığı görüşmede Beşiktaş iddiaları hakkında Hırvat teknik direktörün ne cevap verdiğini açıkladı.

"BANA GELEN BİR ŞEY YOK"

Ali Ece, Bilic'in henüz bir teklif almadığı ifade ederken, şu ifadeleri kullandı:

Slaven Bilic ile sabah konuştum. 'Nasılsın' dedi, 'Puan tablosunu hatırlayana kadar iyiydim' dedim. 'Bu bizim Beşiktaş'ımız, haklısın' dedi. Teklif var mı diye sordum, 'Sırf dedikodu. Bana gelen bir şey yok' dedi.

SERDAL ADALI'NIN ADAYLARI ARASINDA

Sergen Yalçın ile anlaşılamaması sonrası alternatif arayışlarına başlayan Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Slaven Bilic'i de geniş listede tutuyor.

Adalı'nın yabancı teknik adam adayları arasında Razvan Lucescu ve Slaven Bilic'in ismi geçiyor.

İKİ SEZONU DA 3. BİTİRDİ

Daha önce Beşiktaş'ta çalışan Slaven Bilic, Beşiktaş'ın başında 89 resmi maça çıkarken 47 galibiyet, 21 beraberlik ve 21 yenilgi aldı.

Siyah-beyazlılar, 2013-2014 ve 2014-2015 sezonlarında görev yapan Hırvat hocanın ilk yılında Süper Lig'i 3. sırada tamamladı. Siyah-beyazlı takım, Bilic'in ikinci sezonunda yine 3. oldu.