Gervinho ameliyat edildi

Trabzonspor, Gervinho'nun Fransa'da ameliyat olduğunu ve yarın taburcu edilmesinin planlandığını açıkladı.

Trabzonspor'da Gervinho, Süper Lig'in 11. haftasında oynanan Rizespor maçında sakatlanmıştı.

Sedye ile oyundan çıkarılan oyuncunun yan çapraz bağlarında kopma meydana gelmiş ve sezonu kapatmıştı.

Bugün bordo-mavili kulüp, oyuncunun Fransa'da ameliyat edildiğini ve yarın taburcu olacağını açıkladı.





"BAŞARILI BİR AMELİYAT GEÇİRDİ"

Trabzonspor'dan yapılan açıklamada, "Sağlık Kurulu Başkanımız Yaşar Kibar Güven, futbolcumuz Gervinho’nun sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.

Yaşar Kibar Güven, ‘Oyuncumuz Gervinho, dün Fransa’da başarılı bir ameliyat geçirmiştir. Artroskopik ön çapraz bağ rekonstrüksiyonu yapılan oyuncumuzun yarın taburcu olması planlanmaktadır’ dedi." ifadeleri kullanıldı.