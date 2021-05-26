Trabzonspor'un prensip anlaşmasına vardığı 33 yaşındaki kanat oyuncusu Gervinho ile 31 yaşındaki sağ bek Bruno Peres, kentte coşkuyla karşılandı.

Trabzonspor'un yeni sezon için prensipte anlaştığı Gervinho ile Bruno Peres, İtalya’dan özel uçakla 19.45'de Trabzon Havalimanı'na geldi. İki tecrübeli futbolcu, burada Trabzonspor Kulübü yetkilileri tarafından karşılandı.

TARAFTARLARDAN YOĞUN İLGİ

Bordo-mavili taraftarlar da, havalimanından çıkışında iki oyuncuya büyük ilgi gösterdi. Taraftarlar, pandemi önlemleri çerçevesinde oyunculara çiçek vererek tezahüratlarda bulunurken, bu sırada Gervinho taraftarlara doğru giderek onlarla el sıkıştı. İki oyuncu, daha sonra kendisini bekleyen kulübe ait araçla havalimanından ayrıldı.

Gervinho ve Peres Trabzon'da VİDEO

<br />

SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇECEKLER

Gervinho ile Peres’in Trabzon’da yönetimle yapacağı son görüşmenin ardından sağlık kontrolünden geçtikten sonra transferlerinin resmiyet kazanması bekleniyor.

İKİ OYUNCUNUN DA DEĞERİ 2.5 MİLYON EURO

Mevcut piyasa değeri 2.5 milyon Euro olan Gervinho bu sezon İtalya Serie A’da Parma formasıyla 27 karşılaşmaya çıkıp 5 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. İtalya Serie A ekiplerinden Roma forması giyinen ve 2.5 milyon Euro’luk piyasa değeri bulunan Peres ise bu sezon 44 karşılaşmada görev aldı, 2 gol, 4 asistle de skora katkı sağladı.