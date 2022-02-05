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- Getafe ve Levante maçında Enes Ünal 2 gol attı
Getafe ve Levante maçında Enes Ünal 2 gol attı
- AA
- 05.02.2022 - 02:15
La Liga'nın 23. haftasında Getafe sahasına Levante'yi konuk etti.
Karşılaşmada takımı adına 2 gol atan Enes Ünal, maçın adamı oldu.
ENES ÜNAL, LİGDEKİ 9. GOLÜNE ULAŞTI
Getafe'de ilk 11'de sahaya çıkan Enes Ünal, 67. dakikada yerini Jakub Jankto'ya bıraktı.
Getafe'nin en golcü futbolcusu olan Enes, bu sezon ligdeki gol sayısını 9'a çıkardı.
Diğer yandan Getafe'ye ara transferde gelen diğer Türk futbolcu Okay Yokuşlu, bu karşılaşmada yedek bekledi.
MAÇIN İSTATİSTİKLERİ
Karşılaşmanın ilk köşe atışında, 1. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Enes Ünal'ın golüyle 1-0 öne geçen Getafe, 28. dakikadaki yine Türk futbolcunun golüyle farkı 2'ye çıkardı.
İlk yarısı 2-0 sona eren maçın ikinci yarısında uzatma dakikalarında Carles Alena ile farkı artıran Getafe, sahadan 3-0 galip ayrıldı.
Puanını 25'e yükselterek ligde 14. sıraya yükselen Getafe, çıkışını sürdürdü.
Levante ise 11 puanla son sırada yer aldı.