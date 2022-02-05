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    Getafe ve Levante maçında Enes Ünal 2 gol attı

    Getafe ve Levante maçında Enes Ünal 2 gol attı

    İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 23. haftasında Getafe, sahasında Levante'yi 3-0 mağlup etti. Gollerin 2'sini atan Enes Ünal, müsabakada dikkat çekti.
    • AA
    • 05.02.2022 - 02:15
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    La Liga'nın 23. haftasında Getafe sahasına Levante'yi konuk etti.

    Karşılaşmada takımı adına 2 gol atan Enes Ünal, maçın adamı oldu.

    ENES ÜNAL, LİGDEKİ 9. GOLÜNE ULAŞTI

    Getafe'de ilk 11'de sahaya çıkan Enes Ünal, 67. dakikada yerini Jakub Jankto'ya bıraktı.

    Getafe'nin en golcü futbolcusu olan Enes, bu sezon ligdeki gol sayısını 9'a çıkardı.

    Diğer yandan Getafe'ye ara transferde gelen diğer Türk futbolcu Okay Yokuşlu, bu karşılaşmada yedek bekledi.

    Getafe ve Levante maçında Enes Ünal 2 gol attı #1

    MAÇIN İSTATİSTİKLERİ

    Karşılaşmanın ilk köşe atışında, 1. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Enes Ünal'ın golüyle 1-0 öne geçen Getafe, 28. dakikadaki yine Türk futbolcunun golüyle farkı 2'ye çıkardı.

    İlk yarısı 2-0 sona eren maçın ikinci yarısında uzatma dakikalarında Carles Alena ile farkı artıran Getafe, sahadan 3-0 galip ayrıldı.

    Puanını 25'e yükselterek ligde 14. sıraya yükselen Getafe, çıkışını sürdürdü.

    Levante ise 11 puanla son sırada yer aldı.

    Getafe ve Levante maçında Enes Ünal 2 gol attı #2

    Getafe ve Levante maçında Enes Ünal 2 gol attı #3

    Getafe ve Levante maçında Enes Ünal 2 gol attı #4


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