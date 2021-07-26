Gheorghe Hagi: Cicaldau'nun transferinden pay almadım

Galatasaray efsanesi Gheorghe Hagi, Rumen futbolcu Alexandru Cicaldau'nun transferinden 2 milyon euro pay alacakları haberlerini yalanladı.

Gheorghe Hagi, Alexandru Cicaldau'nun transferinin ardından Universitatea Craiova'dan 2 milyon euro alacağı iddiaları hakkında açıklama yaptı ve bu söylentileri yalanladı.

Gheorge Hagi, "Bu transfer sonrası bonservis bedelinin %30'unu alacağımızı okudum, bunlar yalan. Farul Constanta olarak yetiştirme bedeli anlamında para alacağız ama bu düşük bir rakam." dedi.





"TRANSFER OLMASINDA PAYIM YOK"

Sarı-kırmızılıların efsane ismi ayrıca "Craciova'ya teşekkür ederiz. Çünkü Cicaldau'yu geliştirdiler, iyi bir oyuncu olmasına yardım ettiler. Yetenekli olduğu için Galatasaray izledi ve transfer etti. Galatasaray'a transfer olduysa, zaten iyi bir oyuncudur. Bu transferde rolüm yok. Galatasaray, bana sadece Nicolae Stanciu'yu sordu." ifadelerini kullandı.