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    Gheorghe Hagi: Morutan ve Cicaldau için sabırlı olun

    Galatasaray'ın efsane ismi Gheorghe Hagi, yeni transferler Morutan ve Cicaldau hakkında değerlendirmelerde bulundu.
    • Haber Merkezi
    • 25.08.2021 - 13:33
    • Güncelleme : 25.08.2021 - 13:53
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    Gheorghe Hagi: Morutan ve Cicaldau için sabırlı olun

    Galatasaray'ın efsanesi Gheorghe Hagi, Galatasaray'ın yeni yıldızları Alexandru Cicaldau ve Olimpiu Morutan'ı ve transferlerini değerlendirdi.

    "TARAFTAR SABIRLI OLMALI"

    "İki Rumen oyuncunun, Galatasaray gibi büyük bir kulübe transfer olması sevindirici! Galatasaray'da performanslarını artırmak zorunda olduklarının farkında olmalılar.

    Uyum sağlamak için zamana ihtiyaçları var. Galatasaraylılar, Cicaldau ve Morutan'a karşı sabırlı olmalı.

    Gheorghe Hagi: Morutan ve Cicaldau için sabırlı olun #1

    "ZAMANA İHTİYAÇLARI VAR"

    Galatasaray gibi büyük bir kulübe transfer olmak çok büyük şanstır. Galatasaray'da farklı bir yoğunluk, farklı bir ritm vardır. Bu yüzden Cicaldau ve Morutan'ın kalitelerini göstermek için zamana ihtiyaçları var.

    Hem Cicaldau hem Morutan çok yetenekli oyuncular. Galatasaray gibi büyük bir kulübe gitmiş olmaları bile ne kadar potansiyelli olduklarının ispatıdır."

    Gheorghe Hagi: Morutan ve Cicaldau için sabırlı olun #2

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