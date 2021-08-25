Gheorghe Hagi: Morutan ve Cicaldau için sabırlı olun

Gheorghe Hagi: Morutan ve Cicaldau için sabırlı olun

Galatasaray'ın efsane ismi Gheorghe Hagi, yeni transferler Morutan ve Cicaldau hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Galatasaray'ın efsanesi Gheorghe Hagi, Galatasaray'ın yeni yıldızları Alexandru Cicaldau ve Olimpiu Morutan'ı ve transferlerini değerlendirdi.

"TARAFTAR SABIRLI OLMALI"

"İki Rumen oyuncunun, Galatasaray gibi büyük bir kulübe transfer olması sevindirici! Galatasaray'da performanslarını artırmak zorunda olduklarının farkında olmalılar.

Uyum sağlamak için zamana ihtiyaçları var. Galatasaraylılar, Cicaldau ve Morutan'a karşı sabırlı olmalı.





"ZAMANA İHTİYAÇLARI VAR"

Galatasaray gibi büyük bir kulübe transfer olmak çok büyük şanstır. Galatasaray'da farklı bir yoğunluk, farklı bir ritm vardır. Bu yüzden Cicaldau ve Morutan'ın kalitelerini göstermek için zamana ihtiyaçları var.

Hem Cicaldau hem Morutan çok yetenekli oyuncular. Galatasaray gibi büyük bir kulübe gitmiş olmaları bile ne kadar potansiyelli olduklarının ispatıdır."