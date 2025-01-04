Gheorghe Hagi'den Okan Buruk'a övgüler

Haber Merkezi

1996-2001 yılları arasında Galatasaray forması giyen ve gösterdiği performansla sarı-kırmızılıların efsanesi olan Gheorghe Hagi önemli açıklamalara imza attı.

59 yaşındaki Hagi, Galatasaray Dergisi'ne verdiği röportajda eski takım arkadaşı Okan Buruk'tan övgüyle bahsetti.

"GALATASARAY'DA ÇOK İYİ İŞLER YAPIYOR"

Buruk gibi kendisi de bir dönem sarı-kırmızılıları çalıştıran Hagi, şunları dedi:

Edindikleri deneyimle 96-2000 kadrosunun hepsi teknik adam olabilirdi. Hepimiz futbola büyük saygı duyan profesyonellerdik. Futbolu seviyorduk ve futbola aşıktık. Kendimizi bu spora adadık. Okan Buruk da bizden biri. Kendini bu işe adadı ve antrenörlüğü çok seviyor. En alttan başladı, büyüdü ve çok iyi bir seviyeye geldi. Şu anda da Galatasaray'da çok iyi işler yapıyor.

"BİR SANİYE PİŞMAN OLMADIM"

Barcelona ve Real Madrid formaları giydikten sonra Galatasaray'a transfer olma sürecini de anlatan Hagi, şunları kaydetti:

Galatasaray'dan gelen teklifin iki sezon öncesinde taraftarın şovuna bizzat şahit olmuştum. Barcelona'daydım. Şampiyonlar Ligi maçında sakat olduğum için oynayamadım. Cruyff maç saatine kadar iyileşeceğimi düşünerek beni İstanbul'a götürmüştü. İstanbul'a ayak bastığım andan Mayıs 2001'de futbolu bırakıp Türkiye'den ayrıldığım güne kadar yaptığım seçimden pişmanlık duyduğum tek bir saniye bile olmadı. Her açıdan harikulade bir zaman geçirdim.

"TARİH O ZAMAN DEĞİŞTİ"

Hagi ayrıca, şu ifadeleri kullandı: