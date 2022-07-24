Petrol
103.61
-0.24%
Euro
18.1232
-0.05%
Dolar
17.7272
0.10%
Altın
985.07
0.62%
Borsa
2517
0.00%
Bitcoin
408.239
-0.07%
BTXN Coin
11.15
34.66%
Bitexen
19ºC
İstanbul
Güneşli 19 C
    Ghezzal: Benim için en uygun yer oyunun merkezi

    Ghezzal: Benim için en uygun yer oyunun merkezi

    Valerien Ismael’in 3-4-1-2 sisteminde forvetin arkasında oynatmayı planladığı Ghezzal “Oyunun merkezinde kendimi daha başarılı buluyorum. Çünkü daha fazla topla buluşma şansım oluyor." dedi.
    • 24.07.2022 - 09:08
    • Güncelleme : 24.07.2022 - 09:17
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Beşiktaş’taki görevine geçen sezonun son haftalarına doğru başlayan teknik direktör Valerien Ismael, 3-4-3 oyun anlayışıyla takımını düzenlemişti.

    Fransız çalıştırıcı, yeni sezon öncesinde bu planlamasını daha önce zaman zaman uygulamaya koyduğu 3-4-1-2 olarak güncelledi. Bu doğrultuda takımın en önemli isimlerinden biri olan Rachid Ghezzal, sağ önden forvet arkası pozisyonuna geçiş yaptı.

    Ghezzal: Benim için en uygun yer oyunun merkezi #1

    "Kendimi daha başarılı buluyorum"

    Cezayirli yıldız, bu görev değişikliğiyle ilgili olarak teknik direktör Valerien Ismael’le görüştü. Sanılanın aksine yeni bölgesinde mutlu olduğunu söyleyen Ghezzal, “Oyunun merkezinde kendimi daha başarılı buluyorum. Çünkü daha fazla topla buluşma şansım oluyor.

    Ghezzal: Benim için en uygun yer oyunun merkezi #2

    "Oyun stilime en uygun mevki burası"

    Ben, toplu oyunda etkili olabilen teknik bir futbolcuyum. Oyun içinde merkezde olmama rağmen artık her iki kanatta da yer alabileceğim. Oyun stilime en uygun mevki burası.” ifadelerini kullandı.

    Ghezzal: Benim için en uygun yer oyunun merkezi #3


    İlginizi Çekebilir

    Çinli bilim insanları yaptı: Havayı yakan lazer
    Teknoloji

    Çinli bilim insanları yaptı: Havayı yakan lazer

    Bulduğu sıradışı kazanç yöntemi ile milyoner oldu!
    CryptoTrader

    Bulduğu sıradışı kazanç yöntemi ile milyoner oldu!

    Yakınları ziyaret için harcama 3 ayda 6 milyar lirayı geçti
    Ekonomi

    Yakınları ziyaret için harcama 3 ayda 6 milyar lirayı geçti

    Görüş Bildir