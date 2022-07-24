Ghezzal: Benim için en uygun yer oyunun merkezi

Ghezzal: Benim için en uygun yer oyunun merkezi

Valerien Ismael’in 3-4-1-2 sisteminde forvetin arkasında oynatmayı planladığı Ghezzal “Oyunun merkezinde kendimi daha başarılı buluyorum. Çünkü daha fazla topla buluşma şansım oluyor." dedi.

Beşiktaş’taki görevine geçen sezonun son haftalarına doğru başlayan teknik direktör Valerien Ismael, 3-4-3 oyun anlayışıyla takımını düzenlemişti.

Fransız çalıştırıcı, yeni sezon öncesinde bu planlamasını daha önce zaman zaman uygulamaya koyduğu 3-4-1-2 olarak güncelledi. Bu doğrultuda takımın en önemli isimlerinden biri olan Rachid Ghezzal, sağ önden forvet arkası pozisyonuna geçiş yaptı.

"Kendimi daha başarılı buluyorum"

Cezayirli yıldız, bu görev değişikliğiyle ilgili olarak teknik direktör Valerien Ismael’le görüştü. Sanılanın aksine yeni bölgesinde mutlu olduğunu söyleyen Ghezzal, “Oyunun merkezinde kendimi daha başarılı buluyorum. Çünkü daha fazla topla buluşma şansım oluyor.





"Oyun stilime en uygun mevki burası"

Ben, toplu oyunda etkili olabilen teknik bir futbolcuyum. Oyun içinde merkezde olmama rağmen artık her iki kanatta da yer alabileceğim. Oyun stilime en uygun mevki burası.” ifadelerini kullandı.