Ghezzal: Beşiktaş'ta devam etmek beni mutlu eder

Siyah-beyazlı kulüpte bu sezon oynadığı futbolla göz dolduran Rachid Ghezzal, yaptığı açıklamada, "Beşiktaş’ta devam etmek beni mutlu eder." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş’ın sezon başında İngiltere Premier Lig ekibi Leicester City’den sezon sonuna kadar kiraladığı Rachid Ghezzal, siyah-beyazlı ekipte oynadığı futbolla dikkat çekiyor.

Ada temsilcisinden hem bedelsiz hem de maaşının sadece yarısı ödenerek alınan Cezayirli kanat oyuncusu, 26 maçta 3 gol ve 14 asistle oynayarak bu alanda sadece Beşiktaş’a değil Süper Lig’e damgasını vurdu.

Yönetimin, yeni sezonda da kadrosunda tutmak için formül arayışında bulunduğu 28 yaşındaki futbolcu, Beşiktaş’a adeta müjde verdi.

Önceki gece Bein Sports Fransa’ya konuşan Ghezzal, siyah-beyazlılardaki durumu ve geleceğiyle ilgili olarak önemli mesajlar verdi.

“BEŞİKTAŞ’TA DEVAM ETMEK BENİ MUTLU EDER”

Ghezzal açıklamalarında, “Beşiktaş büyük bir takım. Şampiyon olursak, Şampiyonlar Ligi var. Beşiktaş sayesinde yeniden Cezayir Milli Takımı’na seçildim. Afrika Uluslar Kupası ve Dünya Kupası da var. Gelecek sezon oynayacağım yer için bir seçim yaparken bunlar önemli etkenler olacak.

Beşiktaş’ta hedefim, Süper Lig ve Türkiye Kupası. İki kupayı da kazanırsak mükemmel olur. Beşiktaş’a opsiyonsuz bir şekilde kiralandım. Bonservisim hâlâ Leicester City’de. Leicester ile 1 sene daha kontratım var.

Geleceğimle ilgili neler olacak göreceğiz. Beşiktaş’ta devam etmek beni mutlu eder. Ancak şu an sezonun bitmesine ve şampiyonluğa odaklandım. Geleceğe sonra bakacağız.

“ATTIĞIM GOLLERDE İNSANLAR KALECİLERLE ANLAŞMA YAPTIĞIMI DÜŞÜNÜYOR”

Erzurumspor maçında maç çok sıkışmıştı. Tam zamanında benim golüm geldi. Maçta istediğim gibi oynayamıyordum ama güzel bir gol attım. Topu aldıktan sonra direkt kaleyi düşündüm.

Bir anda fırsat yakaladım ve kaleye topu gönderdim. Erzurumspor kalecisi de şutu beklemiyordu, pozisyon almakta zorlandı. Güzel gol oldu. Alanyaspor’a attığım gol de güzeldi. Kaleci pek emin olamadı.

Bu gollerin ardından insanlar, kalecilerle bir anlaşma yaptığımı düşünüyorlar ama öyle bir şey tabii ki yok.

“ASİST RAKAMLARIM ABOUBAKAR SAYESİNDE”

Valentin Rosier ile arkalı önlü oynuyoruz, gerçekten performansıma olumlu yönde etkisi var. Forvette ise Vincent Aboubakar gibi kaliteli bir golcümüz var. Asist rakamlarım yüksekse, bu Aboubakar sayesinde. Sanki her şey güzel bir hikaye için bir araya gelmiş gibi.

“BURADA BÜYÜK BİR AİLE VAR”

Beşiktaş’ta ilk günden beri takımdaki birlikteliği hissettim. Bunu sadece Fransızca konuşan oyuncular için söylemiyorum. Beşiktaş’ta hissettiğim en iyi şey aile olmamızdı. Belki takımda büyük isimler yok ama herkes birbiri için savaşıyor, birbiri için sonuna kadar mücadele ediyor ve bu da bize güç katıyor.

“MAHREZ’LE KIYASLANMAK GÜZEL”

Riyad Mahrez ile karşılaştırılmam güzel bir şey, bunun için teşekkür ederim. Tabii ki pişmanlıklarım var. Son 2-3 senede az süre aldım, bu sıkıntılı bir durumdu. Şimdi Beşiktaş’ta yeniden kendimi kanıtladım.

“BİR GÜN FRANSA’YA GİDERSEM LYON’U SEÇERİM”

Lyon’da yetiştim ve Lyon maceram, garip bir şekilde bitmişti. Bu konuyla ilgili pişmanlık duygum var. Eğer bir gün Fransa’ya dönersem Lyon’u seçerim. Fakat Beşiktaş’ta her şey güzel gidiyor, mutluyum.” ifadelerini kullandı.