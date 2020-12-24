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    Ghezzal: Birbirimiz için savaşıyoruz

    Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal, Ankaragücü maçı sonrasında açıklamalarda bulundu.
    • Haber Merkezi
    • 24.12.2020 - 21:26
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    Ghezzal: Birbirimiz için savaşıyoruz

    Beşiktaş'ın tecrübeli ismi Rachid Ghezzal, golün asistini yaptığı Ankaragücü maçı sonrasında konuştu.

    "BİRBİRİMİZ İÇİN SAVAŞIYORUZ"

    Ligde 5 asiste ulaşan Ghezzal, "Benim için önemli olan maçı kazanmak. Zor maçtı. Bir duran topla kazandığımız için mutluyum. Buraya ilk geldiğimden beri görüyorum. Bu takımda mutluluk var. Kalite var. Aile gibiyiz. Kenetleniyoruz, birbirimiz için savaşıyoruz. Her geçen gün daha iyiye gidiyoruz. Sezon sonuna kadar da devam edecek." dedi.

    Ghezzal: Birbirimiz için savaşıyoruz #1

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