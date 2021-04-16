Ghezzal: İçeride oynadığımız maçlarda oruç tutacağım

Beşiktaş'ın başarılı oyuncusu Rachid Ghezzal, yaptığı açıklamada, "Oruç tutuyorum. İçeride oynadığımız maçlarda da tutacağım." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş'ın başarılı orta saha oyuncusu Rachid Ghezzal, beIN Sports'a açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş ve Ramazan ayıyla ilgili konuşan Ghezzal, oruç tuttuğunu da belirtti.

"BEŞİKTAŞ HAKKINDA BİLGİM VARDI"

Ghezzal açıklamalarında, "Beşiktaş hakkında bana fikir verecek çok insan yoktu. Beşiktaş hakkında bilgim vardı, her zaman şampiyonluğa oynadığını ve Avrupa'da olduğunu biliyordum.

Türkiye hakkında konuştuğum tek kişi Slimani'ydi. Onun buradaki tecrübesi iyi geçmemişti.





"BEN DE KENDİMİ İSPATLAMAK İÇİN FIRSAT ARIYORDUM"

Ben de kendimi tekrar ispatlamak için fırsat arıyordum. Sürekli oynayabilmek önemliydi. Bunu da şampiyonluğa oynayan bir takım içinde yapabilmek önemliydi. Hepsi bir araya geldi.

Ramazan bizim için çok kutsal bir ay. Oruç tutuyorum. İçeride oynadığımız maçlarda da tutacağım." ifadelerinde bulundu.



