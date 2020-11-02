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    Ghezzal ile Rosier taraftarlardan tam not aldı

    Ghezzal ile Rosier taraftarlardan tam not aldı

    Beşiktaş'ta transferin son günlerinde kadroya dahil edilen Rosier ile Ghezzal, ortaya koyduğu performansla taraftarların takdirini kazandı.
    • Haber Merkezi
    • 02.11.2020 - 11:35
    • Güncelleme : 02.11.2020 - 11:52
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    ilk 5 haftada istediği sonuçları alamayan Beşiktaş, Denizlispor'un ardından Yeni Malatyaspor'u da mağlup ederek çıkışını sürdürdü.

    BİRER ASİST YAPTILAR

    Bu iki maçta da ilk 11'de başlayan yeni transferler Rosier ile Ghezzal, birer asist yaparak alınan galibiyetlerde önemli rol oynadı.

    Transferin son günlerinde kadroda dahil edilen iki futbolcu, sağ kanadı adeta ayağa kaldırdı.

    Ghezzal ile Rosier taraftarlardan tam not aldı #1

    TARAFTARLAR ÇOK BEĞENDİ

    İki futbolcunun performansından çok memnun olan siyah-beyazlı taraftarlar, sosyal medyada 'en iyi iki transferimiz' yorumunda bulundu.

    Ghezzal ile Rosier taraftarlardan tam not aldı #2

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