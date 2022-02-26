Ghezzal: İnanılmaz bir sezon yaşıyoruz

Beşiktaş'ın hücum oyuncusu Rachid Ghezzal Sivasspor maçının ardından, "İnanılmaz bir sezon yaşıyoruz. Her maç son dakikaya kadar mücadele etmemiz gerekiyor." dedi.

Süper Lig'in 27. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Sivasspor ile karşı karşıya geldi.

Siyah-beyazlılar, mücadeleden 3-2 galip ayrılarak 3 puanı hanesine yazdırdı.

Maçın ardından mücadelede 1 gol kaydeden hücum oyuncusu Rachid Ghezzal, açıklamalarda bulundu.

"SON DAKİKAYA KADAR MÜCADELE ETMEMİZ GEREKİYOR"

Ghezzal açıklamalarında, "İnanılmaz bir sezon yaşıyoruz. Her maç son dakikaya kadar mücadele etmemiz gerekiyor.

Neden olduğunu bilmiyorum. Bugün 3 gol attık, rakibimiz 2 gol attı. Sivas deplasmanında 3 gol atmak zordur. Türkiye'de 8-9 dakikaya varan uzatmalar oluyor, bu da işi zorlaştırıyor.

Maçın oyuncusu, Atiba. Bu yaşta, bu inanılmaz performansı göstermesi çok önemli." ifadelerini kullandı.



