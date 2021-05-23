Ghezzal: Oğlum olursa adını Kartal koyacağım

Beşiktaş'ın sevilen oyuncusu Ghezzal, verdiği bir röportajda, "Oğlum olursa adını Kartal koyacağım." dedi.

Beşiktaş'ın 29 yaşındaki oyuncusu Rachid Ghezzal şampiyonlukta takımına ciddi katkılar sağlamıştı.

Cezayirli oyuncu Ghezzal, verdiği bir röportajda Beşiktaş'la ilgili açıklamalarda bulundu.

Ghezzal açıklamalarında, “Burada kalırsam çok mutlu olurum. Beşiktaş’ı seviyorum, çok güzel bir sezon geçirdik. Takım arkadaşlarımın hepsinden yardım ve destek gördüm. İyi bir dayanışma örneği verdik. Hepsini çok seviyorum. Hepsi de hayat boyu unutamayacağım dostlarım olacak.

“OĞLUM OLURSA ADINI KARTAL KOYACAĞIM”

Bir oğlum daha olursa eğer adını Kartal koyacağım. Çünkü Beşiktaş benim de aşkım. Kariyerim nasıl devam ederse etsin, ayrılık bile olsa Beşiktaş hep benimle kalbimde kalacak, hayatımda olacak.





“SÜPER LİG’DE ÇOK İYİ SOL BEKLER VAR”

Süper Lig’de çok iyi sol bekler var… Galatasaraylı Saracchi mesela… Çok çabuk, çok zeki. Yapacağınız hamleyi anında kestiriyor.

Göztepeli Berkan da çok iyi. Bir de sevdiğim, beğendiğim oyuncular… En beğendiğim oyuncu ise Göztepeli Halil. Hem sağda, hem solda ideal bir oyuncu. Oyun kuruyor, asist yapıyor, gol atıyor. Ayrıca lider karakteri taşıyor." ifadelerini kullandı.

“KİMSENİN SAKATLANMASINI İSTEMEM”

Milliyet'e konuşan Ghezzal, "Alanyasporlu Salih ve Efecan ile Fenerbahçeli İrfan Can çok iyi oyuncular. İrfan Can çok sakatlık yaşadı. Oynayamamak gerçekten kötü bir şey. Kimsenin sakatlanmasını istemem.” ifadelerini kullandı.