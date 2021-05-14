Ghezzal: Şampiyonluk için sabırsızlanıyorum

Beşiktaş'ın Cezayirli oyuncusu Rachid Ghezzal, Fransız basınına, şampiyon olmak için sabırsızlandığını belirtti.

Beşiktaş formasıyla bu sezon gösterdiği performansla dikkat çeken Rachid Ghezzal, Fransız basınına konuştu.

"Şampiyonluk için sabırsızlanıyorum" diyen Ghezzal, "Sezona başlangıcımızı gördüğümüzde hikaye daha da güzelleşiyor. İmza attığımda çok sayıda oyuncu gelip gitmişti. 15. sıradaydık. Büyük kulüpte olduğunuzu biliyorsunuz ama şampiyonluk için oynayacağınızı düşünmüyorsunuz" dedi.

“BUNU HAK EDİYORUZ”

Takım içindeki uyuma vurgu yapan orta saha oyuncusu, "Birlikte uyum sağlayabildik ve bugün lideriz çünkü çalıştık ve bunu hak ediyoruz. Elbette sezonun sonu çok stresli ama hala öndeyiz, şimdi işi bitirip bu büyük kupayı kazanmalıyız ki bu benim ve bazı takım arkadaşlarım için ilk olacak" ifadelerini kullandı.