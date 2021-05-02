Ghezzal: Türkiye'de sadece Beşiktaş'ta oynarım

Beşiktaş'ın kiralık oyuncusu Rachid Ghezzal'ın Türkiye temsilcisi, oyuncunun Türkiye'de Beşiktaş dışında başka bir takımda oynamak istemediğini açıkladı.

Rachid Ghezzal'ın menajeri Hakan Korkmaz, katıldığı bir televizyon programında oyuncunun geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

“SERGEN HOCA 2 DAKİKA İZLEDİ, İSTİYORUM DEDİ”

Korkmaz Ghezzal'ın Beşiktaş'a transfer sürecini anlatarak "İlk sergen hocaya izlettik, 2 dakika izledi ve 'ben ne olursa olsun istiyorum' dedi. Formalite olarak izlediğini belirtti hoca, ben zaten biliyorum dedi. Transferin bitmesine 24 saatlik bir süreç olması biraz zorladı bizi.

Gece uçağına bindiremeseydik Beşiktaş'a imza atamayacaktı. 15-20 dakikada evrakları motosikletle yetiştirildi. Böyle bir yıldız iyi ki geldi, şampiyonlukta da katkısı oldu. Taraftar ve kamuoyu da eleştirdi. O da sahada cevabını verdi." diye konuştu.

“BEŞİKTAŞ DIŞINDA HİÇBİR TAKIMA GİTMEM”

Ghezzal'ın Beşiktaş'ta kalmak istediğini kendisine söylediğini belirten Korkmaz, konuyla ilgili, "Ghezzal'ın kalmak istemesinin en büyük nedeni Sergen Yalçın'dır. Milli Takım'a 3 yıldır gitmiyordu. Özgüven kazandı. İnanılmaz şekilde kalmak istiyor şu anda. Sergen hocayla devam etmek istediğini söylüyor ve ona hep teşekkür ediyor.

Başkan'da Ghezzal'ın ailesi de çok istiyor. Leicester City'nin ne isteyeceği önemli bedeli ne olacaksa Beşiktaş dışında hiçbir takıma gitmeyeceğini de söyledi." açıklamalarında bulundu.