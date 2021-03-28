Ghezzal ve Pelkas'ın sakatlıklarında son durum

Ghezzal ve Pelkas'ın sakatlıklarında son durum

Yunanistan Milli Takımı'nda sakatlanan Pelkas ve Cezayir Milli Takımı'nda maçı terk etmek zorunda kalan Ghezzal'dan taraftarlarına iyi haber geldi.

Milli maç arasında Beşiktaş'ın sevilen ismi Rachid Ghezzal ve Fenerbahçe'nin başarılı oyuncusu Dimitris Pelkas sakatlık geçirmiş ve yürekleri ağza getirmişti.

ANTRENMANA ÇIKTI

Sakatlanan Cezayirli futbolcu Ghezzal'ın önemli bir şeyinin olmadığı açıklanırken, deneyimli kanat oyuncusu milli takım antrenmanındaki yerini de alarak taraftarının yüreğine su serpti.

PELKAS'TAN DA İYİ HABER

Öte yandan 27 yaşındaki futbolcu Pelkas'ın çekilen MR'ının temiz çıktığı ve pazartesi gününden itibaren milli takımda çalışmalara başlayacağı aktarıldı.

Başarılı oyun kurucunun Yunanistan'ın Honduran ile oynayacağı hazırlık maçında görev verilmesi durumunda oynayabileceği de belirtildi.