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    Ghezzal'a 'Beşiktaş'ta kalacak mısın' diye soruldu

    Beşiktaş'ın Leicester City'den kiraladığı Rachid Ghezzal, siyah-beyazlı takımdaki geleceğine ilişkin açıklamalarda bulundu.
    • Haber Merkezi
    • 08.12.2020 - 11:48
    • Güncelleme : 08.12.2020 - 11:52
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    Ghezzal'a 'Beşiktaş'ta kalacak mısın' diye soruldu

    Beşiktaş'ın İngiltere Premier Lig takımlarından Leicester City'den kiraladığı Rachid Ghezzal, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

    İşte Cezayirli kanat oyuncusu Rachid Ghezzal'ın açıklamaları:

    "TAKIM İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPIYORUZ"

    "Galibiyet serimizden önce zor bir süreç geçirdik ama iyi rekasiyon gösterdik. Şimdi mutluyuz ve takım için elimizden geleni yapıyoruz. Kazanmak, yukarı doğru çıkış yakalamak çok güzel. Bu hafta Alanyaspor maçını da kazanmak istiyoruz.

    Beşiktaş'ta olduğum için mutluyum. Taraftarların desteğine teşekkür ederim. Kendi durumum önemli değil, iyi oynamalıyız ve Beşiktaş kazanmalı."

    Ghezzal a Beşiktaş ta kalacak mısın diye soruldu #1

    "MAHREZ İLE KIYASLANMAK ONUR VERİCİ"

    "Riyad Mahrez ile kıyaslanmak onur verici. Bence en iyi Afrikalı futbolcu. Onunla kıyaslanmak çok güzel. Valentine Rosier ile aynı dili konuşuyoruz. Beraber iyi oynuyoruz. Ben ya da Rosier olmasa da aynı uyum devam etmeli. Bu takımda kim oynarsa iyi oynar."

    "QUARESMA BİR EFSANE"

    "Beşiktaş, bana özgüven duygusu verdi. Sergen Hoca da özgüven verdi ve bana iyi hissettiriyorlar. Elimden geleni yapmak istiyorum. Transfer konuşmak için çok erken. Önce Beşiktaş'ta bir şeyler kazanmak istiyorum. Şu an sadece buna konsantreyim. Ricardo Quaresma, Beşiktaş'ta bir efsane! Beşiktaş'ta efsane olmanın ne kadar zor olduğunu biliyorum. Benim de hedeflerim var ve bunlara odaklandım."

    Ghezzal a Beşiktaş ta kalacak mısın diye soruldu #2

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