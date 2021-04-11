Ghezzal'dan Erzurumspor'a harika gol

Beşiktaş deplasmanda oynadığı Erzurumspor mücadelesinde Ghezzal'ın attığı şık golle öne geçti.

Süper Lig'in 34. haftasında Beşiktaş deplasmanda BB Erzurumspor ile karşılaşıyor.

İki takımın da istekli oynadığı maçta ilk yarı 2-2 sona erdi.

GHEZZAL'DAN ŞIK GOL

İkinci yarıda iki takım da karşılıklı pozisyonlar buldu. Bunlardan birini de Ghezzal'la Beşiktaş yakaladı.

Topu saü kanattan götürdüğü pozisyonda harika bir şut çıkaran Ghezzal, takımını 3-2 öne geçirdi.

(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır)