Euro
9.7032
-0.14%
Dolar
8.1546
0.27%
Altın
457.35
-0.42%
Borsa
1.393
-1.65%
Bitcoin
490.998
-0.11%
EXEN Coin
22.81
-1.89%
7ºC
İstanbul
Çok bulutlu 7 C
    Ghezzal'dan Erzurumspor'a harika gol

    Ghezzal'dan Erzurumspor'a harika gol

    Beşiktaş deplasmanda oynadığı Erzurumspor mücadelesinde Ghezzal'ın attığı şık golle öne geçti.
    • Haber Merkezi
    • 11.04.2021 - 20:49
    • Güncelleme : 11.04.2021 - 21:20
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Süper Lig'in 34. haftasında Beşiktaş deplasmanda BB Erzurumspor ile karşılaşıyor.

    İki takımın da istekli oynadığı maçta ilk yarı 2-2 sona erdi.

    GHEZZAL'DAN ŞIK GOL

    İkinci yarıda iki takım da karşılıklı pozisyonlar buldu. Bunlardan birini de Ghezzal'la Beşiktaş yakaladı.

    Topu saü kanattan götürdüğü pozisyonda harika bir şut çıkaran Ghezzal, takımını 3-2 öne geçirdi.

    Ghezzal dan Erzurumspor a harika gol #1

    Ghezzal dan Erzurumspor a harika gol #2

    Ghezzal dan Erzurumspor a harika gol #3(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır)

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir