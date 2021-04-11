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Ghezzal'dan Erzurumspor'a harika gol
Beşiktaş deplasmanda oynadığı Erzurumspor mücadelesinde Ghezzal'ın attığı şık golle öne geçti.
- Haber Merkezi
- 11.04.2021 - 20:49
- Güncelleme : 11.04.2021 - 21:20
Süper Lig'in 34. haftasında Beşiktaş deplasmanda BB Erzurumspor ile karşılaşıyor.
İki takımın da istekli oynadığı maçta ilk yarı 2-2 sona erdi.
GHEZZAL'DAN ŞIK GOL
İkinci yarıda iki takım da karşılıklı pozisyonlar buldu. Bunlardan birini de Ghezzal'la Beşiktaş yakaladı.
Topu saü kanattan götürdüğü pozisyonda harika bir şut çıkaran Ghezzal, takımını 3-2 öne geçirdi.
(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır)