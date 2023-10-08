Ghezzal'dan Galatasaray sözleri: Kazanmak için elimizden geleni yapacağız Beşiktaş'ın hücum oyuncusu Rachid Ghezzal, İstanbulspor karşısında kazanılan üç puanın ardından Galatasaray derbisi hakkında konuştu.

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Süper Lig’in 8’inci haftasında Beşiktaş, sahasında İstanbulspor’u 2-0 mağlup etti.

Siyah-beyazlı ekibe galibiyeti getiren golleri 6’ncı dakikada Aboubakar ve 90’ıncı dakikada penaltıdan Ghezzal kaydetti.

Alınan 3 puanın ardından Beşiktaş'ın Cezayirli yıldızı Rachid Ghezzal açıklamalarda bulundu.

"Kazanma tutkumuzu gösterdik"

Ghezzal, şu sözleri sarf etti:

Perşembe günü yaşanan hayal kırıklığından sonra bugün bir reaksiyon vermemiz gerekiyordu. Kazanma tutkumuzu gösterdik. Beşiktaş için, taraftarlarımız için bunu yapmamız gerekiyordu.

"Kazanmak için elimizden geleni yapacağız"

Milli aradan sonra oynanacak Galatasaray derbisi hakkında Ghezzal, şunları dedi:

Derbiler özgüven kazanmak için çok önemli maçlar. Deplasmanda oynayacağız ama amacımız belli. 2 haftamız var, Burak hoca ile çalışıp bu maçı kazanmak için elimizden geleni yapacağız.

"Yüzde yüzümü vermeye çalışıyorum"

Cezayirli isim son olarak şu ifadeleri kullandı: