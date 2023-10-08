Ghezzal'dan Galatasaray sözleri: Kazanmak için elimizden geleni yapacağız
ensonhaber.com

Süper Lig’in 8’inci haftasında Beşiktaş, sahasında İstanbulspor’u 2-0 mağlup etti.

Siyah-beyazlı ekibe galibiyeti getiren golleri 6’ncı dakikada Aboubakar ve 90’ıncı dakikada penaltıdan Ghezzal kaydetti.

Alınan 3 puanın ardından Beşiktaş'ın Cezayirli yıldızı Rachid Ghezzal açıklamalarda bulundu.

"Kazanma tutkumuzu gösterdik"

Ghezzal, şu sözleri sarf etti:

Perşembe günü yaşanan hayal kırıklığından sonra bugün bir reaksiyon vermemiz gerekiyordu. Kazanma tutkumuzu gösterdik. Beşiktaş için, taraftarlarımız için bunu yapmamız gerekiyordu.

Ghezzal'dan Galatasaray sözleri: Kazanmak için elimizden geleni yapacağız

"Kazanmak için elimizden geleni yapacağız"

Milli aradan sonra oynanacak Galatasaray derbisi hakkında Ghezzal, şunları dedi:

Derbiler özgüven kazanmak için çok önemli maçlar. Deplasmanda oynayacağız ama amacımız belli. 2 haftamız var, Burak hoca ile çalışıp bu maçı kazanmak için elimizden geleni yapacağız.

"Yüzde yüzümü vermeye çalışıyorum"

Cezayirli isim son olarak şu ifadeleri kullandı:

Aldığım her dakikada yüzde yüzümü vermeye çalışıyorum. Umarım buna artık bir geri dönüş diyebiliriz.

Ghezzal'dan Galatasaray sözleri: Kazanmak için elimizden geleni yapacağız