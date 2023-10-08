Ghezzal'dan Galatasaray sözleri: Kazanmak için elimizden geleni yapacağız

Süper Lig’in 8’inci haftasında Beşiktaş, sahasında İstanbulspor’u 2-0 mağlup etti.
Siyah-beyazlı ekibe galibiyeti getiren golleri 6’ncı dakikada Aboubakar ve 90’ıncı dakikada penaltıdan Ghezzal kaydetti.
Alınan 3 puanın ardından Beşiktaş'ın Cezayirli yıldızı Rachid Ghezzal açıklamalarda bulundu.
"Kazanma tutkumuzu gösterdik"
Ghezzal, şu sözleri sarf etti:
Perşembe günü yaşanan hayal kırıklığından sonra bugün bir reaksiyon vermemiz gerekiyordu. Kazanma tutkumuzu gösterdik. Beşiktaş için, taraftarlarımız için bunu yapmamız gerekiyordu.
"Kazanmak için elimizden geleni yapacağız"
Milli aradan sonra oynanacak Galatasaray derbisi hakkında Ghezzal, şunları dedi:
Derbiler özgüven kazanmak için çok önemli maçlar. Deplasmanda oynayacağız ama amacımız belli. 2 haftamız var, Burak hoca ile çalışıp bu maçı kazanmak için elimizden geleni yapacağız.
"Yüzde yüzümü vermeye çalışıyorum"
Cezayirli isim son olarak şu ifadeleri kullandı:
Aldığım her dakikada yüzde yüzümü vermeye çalışıyorum. Umarım buna artık bir geri dönüş diyebiliriz.
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