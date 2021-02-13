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    Ghezzal'ın performansı Leicester City taraftarını kızdırdı

    Beşiktaş'ın Leicester City'den kiraladığı Rachid Ghezzal performansıyla eski takımının taraftarlarını da şaşırttı. Kullanıcılar sosyal medyada teknik ekibe eleştirilerde bulundu.
    • Haber Merkezi
    • 13.02.2021 - 13:25
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    Ghezzal'ın performansı Leicester City taraftarını kızdırdı

    Rachid Ghezzal'ın Beşiktaş forması altında başarılı bir grafik çizmesi, Leicester City taraftarını sinirlendirdi.

    Leicester City taraftarları, Brendan Rodgers liderliğindeki teknik kadronun, Beşiktaş'la bu sezon net bir şekilde parlayan Rachid Ghezzal'ın becerilerini kullanmadaki başarısızlığına büyük şaşkınlıklarını dile getirdiler.

    Taraftarlar, Ghezzal'ın kiralanmasıyla ilgili teknik direktör Brendon Rodgers'ı sosyal medyada eleştirdiler.

    Ghezzal ın performansı Leicester City taraftarını kızdırdı #1

    SAMBADE MİLLİ TAKIMDA

    Öte yandan, Beşiktaş'ta bir dönem kaleci antrenörlüğü yapan Jose Sambade, İspanya Milli Takımı'nda kaleci antrenörü oldu. Sambade, Bilic döneminde Beşiktaş'ta kaleci antrenörü olarak görev alıyordu.

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