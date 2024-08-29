Gian Piero Gasperini: Bir Zaniolo problemi var Atalanta teknik direktörü Gian Piero Gasperini, Galatasaray'dan kiraladıkları Nicolo Zaniolo hakkında "Kazanmayı umduğumuz bir kumardı ancak henüz kazanamadık. 2 aydır durum böyle"

Haber Merkezi

İtalya Serie A'nın 3. hafta mücadelesinde 30 Ağustos Cuma akşamı saat 21.45'te Atalanta, son şampiyon Inter'e konuk olacak.

Bu maç öncesinde Atalanta Teknik Direktörü Gian Piero Gasperini, sakatlığı bulunan Nicolo Zaniolo için değerlendirmede bulundu.

"ZANIOLO PROBLEMİ VAR"

Gasperini açıklamasında, şunları dedi:

Bir Zaniolo problemi var. Kazanmayı umduğumuz bir kumardı ancak henüz kazanamadık. 2 aydır durum böyle. İleride sadece Retegui ve De Ketelaere'ye sahibiz.

"SAN SIRO'DA HİÇ KAZANAMADIK"

Inter maçı için konuşan deneyimli teknik direktör, şu ifadeleri kullandı:

San Siro'da hiç kazanamadık. Her şeyin bir ilki vardır. Inter çok güçlü bir takım.

NELER OLMUŞTU?

Galatasaray, geçen sezonu Premier Lig ekibi Aston Villa'da geçiren Zaniolo'yu son UEFA Avrupa Ligi şampiyonu İtalyan ekibi Atalanta'ya kiralamıştı.

Satın alma opsiyonunu da içinde barındıran anlaşma için Serie A takımı, Galatasaray'a 6.4 milyon euro ödemişti.

Eğer mavi-siyahlılar, Zaniolo'yu transfer etmek isterse Galatasaray'a 15.5 milyon euro bonservis bedeli verecek.