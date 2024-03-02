Gianni Infantino, "mavi kart" önerisine kapıyı kapattı Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) Başkanı Gianni Infantino, futbolcuları kısa süreli oyundan ihraç edecek "mavi kart" önerisine karşı olduklarını ifade etti.

AA

Infantino, Uluslararası Futbol Birliği Kurulunun (IFAB) İskoçya'daki 138. Yıllık Genel Kurul Toplantısı öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

IFAB'ın hakemlere itiraz veya aldatmaya yönelik hareketlerde kullanılması için önerdiği mavi kart uygulamasını FIFA Başkanı Gianni Infantino desteklemediğini belirtti.

"Elit seviyede herhangi bir mavi kart olmayacak"

Hakeme itirazda bulunan veya aldatmaya yönelik hareket yapan oyuncuların 10 dakika süreyle ihraç edileceği yönündeki haberler hakkında konuşan Infantino, şunları dedi:

Elit seviyede herhangi bir mavi kart olmayacak. Bu bizim için gündemde olmayan bir konudur.

"FIFA'nın IFAB'da söz sahibi olduğunu düşünüyorum"

FIFA olarak "mavi kart"a tamamen karşı olduklarını vurgulayan Infantino, şu ifadeleri kullandı:

Bu konudan haberim yoktu. Ben FIFA başkanıyım ve FIFA'nın IFAB'da söz sahibi olduğunu düşünüyorum. Başlık ister misiniz bilmiyorum, mavi karta kırmızı kart.

"Mavi kart diye bir şey yok"

Futbolda yeni önerilere saygıyla yaklaşılması gerektiğini kaydeden Infantino, şu değerlendirmede bulundu:

Ancak bir kere baktığınızda oyunu, oyunun özünü ve geleneğini de korumak zorundasınız. Mavi kart diye bir şey yok.

IFAB'ın mavi kart önerisinin yer aldığı raporu 9 Şubat'ta yayımlamayı planladığı, ancak teklifin basına yansımasının ardından gelen tepkiler üzerine vazgeçtiği öne sürülmüştü.

Mavi Kart uygulaması nedir?

Futbolda 1970 Dünya Kupası'nda ilk kez kullanılan sarı ve kırmızı kartın ardından yeni bir kartın kullanılması geçtiğimiz ay gündeme geldi.

IFAB'ın mavi kartı hakemleri aldatmaya yönelik hareketlerde veya hakeme itirazda kullanmayı önerdiği, mavi kart gören oyuncunun 10 dakika oyunun dışında kalacağı ifade edildi.

Oyuncuların iki kez mavi kart görmesi ya da bir mavi ve bir sarı kart görmesi halinde oyundan dışında kalacağı kaydedildi.

IFAB'ın bu uygulamayı şu anda en üst düzey liglerde uygulamayı düşünmediği ancak yaz aylarında bazı liglerde bu denemenin yapılabileceği kaydedildi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)