Petrol
118.4
2.40%
Euro
16.28
-0.37%
Dolar
14.82
-0.01%
Altın
921.85
-0.12%
Borsa
2155
-0.94%
Bitcoin
624.699
3.03%
BTXN Coin
43.68
11.57%
Bitexen
4ºC
İstanbul
Bulutlu 4 C

    Gigi Becali: Galatasaray'ı UEFA'ya şikayet ettim

    FCSB Kulübü Başkanı Gigi Becali yaptığı açıklamada Morutan'ın taksitlerinin ödenmediğini belirtirken Galatasaray'ı UEFA'ya şikayet ettiğini söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 22.03.2022 - 10:26
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Gigi Becali: Galatasaray'ı UEFA'ya şikayet ettim

    Galatasaray'a Romanya'dan kötü haber geldi.

    Romanya'dan Prosport'un haberine göre; Galatasaray'ın sezon başında bonservisiyle birlikte büyük umutlarla kadrosuna kattığı Olimpiu Morutan için FCSB UEFA'ya gitti.

    "TÜRKLER BUNU HEP YAPAR"

    Oyuncunun eski kulübü FCSB'nin Başkanı Gigi Becali yaptığı açıklamada Galatasaray'ın Morutan'ın parasını ödemediğini belirtirken, "Galatasaray'dan para beklemekten bıktım ve Türkleri UEFA'da dava ettim." açıklamasında bulundu.

    Becali açıklamasında "Türkler bunu her zaman yaparlar. Onlara oyuncu veriyorsunuz sonra ödemelerini unutmuş gibi yapıyorlar." ifadelerini de kullandı.

    Gigi Becali: Galatasaray ı UEFA ya şikayet ettim #1

    DAHA ÖNCE DE "PARA ALMADIM" DEMİŞTİ

    Öte yandan Morutan'ın FCSB öncesi forma giydiği Botoşani kulübü de Becali'nin bonservisten %9'luk payın hala kendilerine ödenmediği için tepki göstermiş ve dava açmıştı. Becali ise yaptığı açıklamada "Galatasaray'dan para almadan nasıl ödeme yapabilirim?" ifadelerini kullanmıştı.

    Galatasaray formasıyla beklentilerin oldukça altında bir performans sergileyen Morutan Süper Lig'de çıktığı 23 mücadelede 3 gol 3 de asist kaydetti.

    Gigi Becali: Galatasaray ı UEFA ya şikayet ettim #2


    İlginizi Çekebilir

    Ufuk Yıldırım 4. kez evlendi
    Magazin

    Ufuk Yıldırım 4. kez evlendi

    Sizde Bitcoin Yatırımı ile Kazanç Sağlayın!
    Coin Haber

    Sizde Bitcoin Yatırımı ile Kazanç Sağlayın!

    Bundesbank'tan Rusya-Ukrayna savaşının fiyatları artırması uyarısı
    Ekonomi

    Bundesbank'tan Rusya-Ukrayna savaşının fiyatları artırması uyarısı

    Görüş Bildir