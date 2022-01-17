Gigi Becali: Morutan'ın taksidi ödenmedi

Mali açıdan sıkıntılı bir süreçten geçen Galatasaray'da futbolcuların maaş ödemeleri 2 aydır gerçekleşmezken Morutan'ın eski başkanı Gigi Becali de kasım ayı taksitinin ödenmediğini iddia etti.

FCSB Başkanı Gigi Becali, Galatasaray'ın Olimpiu Morutan için kasım ayında ödemesi gereken ilk taksidi ödemediğini söyledi.

"FIFA'YA VERMEK İSTEMİYORUM"

Romanya'dan ProSport'a konuşan Gigi Becali, "Galatasaray'dan şu ana kadar hiç para alamadım. İlk taksitimi bir an önce tahsil etmek istiyorum. Türkler'i FIFA'ya vermek istemiyorum. Onları yapması gerekenleri biliyorlar." dedi.

Becali, "Kasım ayında 3.5 milyon euronun ilk taksidi olan 700 bin euroyu ödemek zorundaydılar." sözleriyle konuşmasını noktaladı.





ÖDEME TAKVİMİ

Haberin detayında, Galatasaray'ın 10 Kasım 2021'de 700 bin euro, 10 Mart 2022'de 750 bin euro, 10 Eylül 2022'de 900 bin euro ve 10 Ocak 2023'te 1.15 milyon euro ödemesi gerektiği yer aldı.

600 BİN EURO BONUS

Bu ücretlerin dışında Morutan'ın Galatasaray formasıyla 15 resmi maça çıktığı için 600 bin euro daha bonus ödeneceği kaydedildi.

MAAŞ ÖDEMELERİNDE DE SORUN VAR

Öte yandan mali açıdan zor bir dönemden geçen Galatasaray'da sıkıntılar futbolcuları da vurdu.

Yönetimin oyunculara henüz kasım ve aralık ayının maaşlarını yatırmadığı; ocak ayının ortalarına gelinmesinin akabinde futbolcuların 2.5 aydır paralarını alamadıkları ortaya çıktı.