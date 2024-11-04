Giovanni Becali bombayı patlattı: Jose Mourinho, Fenerbahçe için 150 milyon euroyu reddetti

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Rumen futbolunun ünlü menajerlerinden Giovanni Becali, ülkesinin basınına yaptığı açıklamada, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho ile alakalı önemli ifadeler kullandı.

Ülkesinin basınında GSP Romani’ya konuşan Becali, Mourinho’nun Fenerbahçe’ye gelmek için astronomik bir teklifi geri çevirdiğini açıkladı.

Portekizli teknik adamın Fenerbahçe’ye katılmadan önce aldığı teklifin detaylarından bahseden, “Jose Mourinho, Suudi Arabistan’dan üç yıllık 150 milyon euro değerindeki sözleşmeyi reddedip Fenerbahçe’ye gitti. Dünyanın en zengin petrol şirketi Aramco! Dünyanın en ünlüsü, en zengini. Bu çılgın rakamı teklif ettiler.” dedi.

"MOURINHO TÜRKİYE'YE GİTMEYE KARAR VERDİ"

Jose Mourinho’nun Fenerbahçe’ye katılma kararını kendisi ile beraber Romanya’da verdiğini belirten Becali, “Özel uçakla buraya geldi ve iki gün Bükreş’te kaldı. Bu teklifi uzun süre konuştuk ama sonunda Mourinho Türkiye’ye gitmeye karar verdi.” dedi.

2 YILLIK SÖZLEŞME İMZALADI

Futbol tarihinde UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi kazanma başarısı gösteren tek isim olan Mourinho, yaz aylarında Fenerbahçe ile yıllık 10.5 milyon euro kazanacağı 2 yıllık bir sözleşmeye imza atmıştı.