Petrol
85.86
-1.51%
Euro
18.1671
0.05%
Dolar
18.5281
0.12%
Altın
996.27
0.84%
Borsa
318
0.00%
Bitcoin
370.988
2.92%
BTXN Coin
11.19
0.90%
Bitexen
27ºC
İstanbul
Güneşli 27 C

    Giovanni Becali'den Galatasaray ve Fatih Terim açıklaması

    Alexandru Cicaldau ve Olimpiu Morutan'ın menajeri Giovanni Becali, sözüne itimat eden Fatih Terim'in Galatasaray tarafından görevden alındığını açıkladı.
    • 30.09.2022 - 18:23
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Giovanni Becali'den Galatasaray ve Fatih Terim açıklaması

    Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk tarafından yeni sezon kadroda düşünülmeyen Alexandru Cicaldau ve Olimpiu Morutan, farklı takımlara kiralanmıştı.

    Galatasaray'a gönderdiği futbolcular için övünç duyuyor

    Cicaldau ile Morutan'ın menajerliğini üstlenen Giovanni Becali, katıldığı bir televizyon programında iki Rumen futbolcunun transfer süreci hakkında açıklama yaptı. Ayrıca Becali'nin Fatih Terim hakkında söylediği sözler dikkat çekti.

    Futbolcuların menajeri Becali, Orange Sport kanalına konuk olarak Galatasaray'a yaptığı oyuncu satışından övünç duyguğunu ifade etti.

    Giovanni Becali den Galatasaray ve Fatih Terim açıklaması #1

    "Benim oyuncularım maddi olarak çok değerli değil"

    Becali, "Avrupa'daki gözlemciler ve sportif direktörler, aynı değerde Hollandalı bir futbolcu ile Rumen bir futbolcu arasında seçim yapmak durumunda kaldıklarında hepsi benim oyuncularımı alırlar. Maalesef benim oyuncularım maddi olarak çok değerli değil" ifadelerini kullandı.

    Giovanni Becali den Galatasaray ve Fatih Terim açıklaması #2

    "Sözüme itimat eden Fatih Terim'in kovulduğunu gördüm"

    Galatasaray'dan Fatih Terim hakkında konuşan Becali, "Sportif direktörün kendisine ilettiklerine ve benim sözüme itimat eden Fatih Terim'in kovulduğunu gördüm. Onlara sadece iki oyuncuyu 12 milyon euro'ya satmıştım" açıklamasını yaptı.

    Giovanni Becali den Galatasaray ve Fatih Terim açıklaması #3

    "Galatasaray, normalde 6-7 milyon euro'ya oyuncu almıyor"

    Açıklamalarının devamında Galatasaray'ın transfer politikası karşısındaki başarısını da dile getiren Becali, "Galatasaray, normalde 6-7 milyon euro'ya oyuncu almıyor. Bir oyuncu alıyor ve ona yıllık maaşını 4 milyon euro veriyor. Tıpkı Icardi'de olduğu gibi" dedi.


    Genç Aslı'nın yatırım stratejisi getiri garantili!
    Advertorial

    Genç Aslı'nın yatırım stratejisi getiri garantili!

    Otomobilinde ölü bulunan adam toprağa verildi
    3. Sayfa

    Otomobilinde ölü bulunan adam toprağa verildi

    Hull City'de Şota dönemi kapandı
    Dünyadan futbol

    Hull City'de Şota dönemi kapandı

    Görüş Bildir