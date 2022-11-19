Giovanni Becali'den Morutan açıklaması

Galatasaray'ın Pisa'ya kiraladığı Olimpiu Morutan, gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti. Rumen oyuncunun menajeri Giovanni Becali, Morutan'ın geleceğiyle ilgili konuştu.

Galatasaray, 2021-2022 yaz transfer döneminde transfer ettiği Rumen futbolcu Olimpiu Morutan'ı kiralık olarak İtalya Serie B ekibi Pisa'ya kiralamıştı.

150 bin euro karşılığında bir sezon Pisa'ya kiralanan Morutan, Serie B'da 11 karşılaşmada görev aldı. Genç futbolcu bu maçlarda 4 gol atarken, 3 kez de asist yapma başarısı gösterdi.

Galatasaray, sözleşmeye madde koydurdu

Galatasaray, Steaue Bükreş'ten 4.1 milyon euro'ya transfer ettiği Morutan'ı Pisa'ya kiralarken, sözleşmesine özel bir madde koydurdu.

İtalyan kulübü, Rumen oyuncuyu kalıcı olarak transfer etmek isterse 31 Mayıs 2023 tarihine kadar Galatasaray'a 5 milyon 500 bin euro ödemek zorunda.

Ayrıca yapılan anlaşmaya göre, Morutan en az 25 maçta 45 dakika sahada kalırsa, Pisa oyuncuyu 5 milyon 500 bin euro karşılığında kesin satın almak zorunda.

"Morutan'a başından beri güvendik"

Morutan'ın menajerliğini yapan Giovanni Becali, Morutan'ın performansı ve transferiyle ilgili olarak ProSport'a açıklamalarda bulundu.

Becali, Morutan'ın performansıyla ilgili olarak, "Morutan'a başından beri güvendik. Mucizevi bir şey olmadı. Morutan hepimizin bildiği gibi çok yetenekli. Antrenmanlarda daha fazla çalışacak." ifadelerini kullandı.

"Bonservisini almak için ilk hak sahibi Pisa"

Becali, Morutan ile ilgili çıkan transfer iddiaları hakkında ise, "Galatasaray'a olduğu gibi yine büyük bir transfer mi istiyor? Bundan sonra neler olacağını göreceğiz. Önümüzdeki aylarda geleceği netleşecek.

Bonservisini almak için ilk hak sahibi Pisa. Onu bir yıllığına kiraladılar. İsterlerse Mayıs ayına kadar kalıcı olarak transfer edebilirler. İstemezlerse Galatasaray'a geri dönecek. Gelecek yaz nasıl kararlar verileceğini göreceğiz. Şu an net bir şey yok. Kimsenin şüphesi olmasın ki Morutan en iyisini yapmaya devam edecek." dedi.

Galatasaray ile 34 maça çıktı

Galatasaray formasıyla 34 karşılaşmaya çıkan 23 yaşındaki futbolcu, bu karşılaşmalarda 3 gol atarken, 5 kez de asist yapma başarısı gösterdi.